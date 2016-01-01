ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:33 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
وصلت حافلات أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك إلى مقر فرع 6 أكتوبر الجديد لنادي الزمالك، وذلك تمهيدًا لوضع حجر الأساس بقيادة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى.

وكانت الأجهزة الفنية لمختلف الفرق بنادي الزمالك حرصت على التواجد مع أعضاء الجمعية العمومية لحضور وضع حجر الأساس بفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، وجه دعوة رسمية الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لحضور وضع حجر الأساس لفرع النادي في مدينة 6 أكتوبر مساء اليوم.
وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور
وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور
وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور
وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور
وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور
وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور

ترشيحاتنا

مستريح جديد يستولى على 100 مليون جنيه من ضحاياه بالبحيرة

صدى البلد يكشف سر عدم تغيير اسم نادي الأسيوطي بالدوري

إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة على إنستجرام.. صور

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة فرنسا والاورجواي مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة فرنسا والاورجواي

قصة بيع رؤوس ولحوم البشر في الأسواق السوداء بروسيا .. صور

فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو

صحيفة ماركا تكشف الشرط الجزائي الحقيقي في عقد رونالدو

اتحاد الكرة ينعى المدرب السابق لحراس منتخب مصر

شاهد.. رد فعل مودريتش وراكيتيتش على رحيل رونالدو من ريال مدريد

10 أطفال بين ضحايا حادث صحراوي المنيا

الأحد.. تلقى طلبات التدريب على خدمات البترول بمكافأة 2300 جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

فرنسا تهزم أوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائى المونديال..فيديو وصور
فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو
فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟