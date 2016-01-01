وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور

وصلت حافلات أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك إلى مقر فرع 6 أكتوبر الجديد لنادي الزمالك، وذلك تمهيدًا لوضع حجر الأساس بقيادة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى.



وكانت الأجهزة الفنية لمختلف الفرق بنادي الزمالك حرصت على التواجد مع أعضاء الجمعية العمومية لحضور وضع حجر الأساس بفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.



وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، وجه دعوة رسمية الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، لحضور وضع حجر الأساس لفرع النادي في مدينة 6 أكتوبر مساء اليوم.