الصين: أمريكا أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الأمريكية وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما على بضائع صينية.



وفرضت الصين رسوما بقيمة ونسبة مماثلة للتي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية، فيما قال جاو فينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه مع فرض الولايات المتحدة لرسوم إضافية بقيمة 25% على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 34 مليار دولار، فإن الولايات المتحدة تكون قد أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وأضاف فينج، أن الصين ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية من أجل حماية حقوقها وأنها لن ترضخ لا للتهديد ولا للابتزاز الأمريكيين، موضحا أن التعريفات الأمريكية تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتمثل سلوكا تجاريا متسلطا مما يشكل تهديدا خطيرا لأمن سلاسل الصناعة والقيمة العالمية، مؤكدا أن تلك الخطوة ستعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.



ودخل القانون الجمركي الأمريكي الجديد حيز التنفيذ صباح اليوم، وهو يفرض رسوما جمركية إضافية على 818 منتج صيني، كما ستفرض رسوما جديدة خلال الأسبوعين المقبلين تبلغ قيمتها نحو 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية إلى 50 مليار دولار.