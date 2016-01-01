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ديني

خطيب المسجد النبوي: هذه المشاركة بمواقع التواصل تدخلك جهنم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:39 م
المشاركة على الإنترنت
المشاركة على الإنترنت
أمل فوزي
حذر الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، من تكثير سواد أهل البدع والباطل والمعصية ، قائلًا : لا تكونوا يومًا في عداد أصحاب الفتنة والمفسدين.

وأوضح « البدير» خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، أنه ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » الآية 97 من سورة النساء.

وأضاف أن من حضر مجالس المنكر استئناسًا بهم وفرحًا بأفعالهم ، أو رضيها أو دعا إليها أو أيدها أو أيد المواقع العنكبوتية المشبوهة والصفحات الخبيثة والمواقع الاباحية والمواقع المعادية لديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وبلادنا ومهر لها علامة الرضا والتأييد فقد كثر في سوادهم وصار من عدادهم .

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