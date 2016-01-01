مدرب الأوروجواي يدخل تاريخ كأس العالم بعد مباراة فرنسا

حقق أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي رقما مميزا وذلك بعد خوضه مباراة اليوم أمام منتخب فرنسا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا .



وصل تاباريز للمباراة رقم 20 كمدرب لمنتخب الأوروجواي في كأس العالم،وهو ثالث مدرب يصل لهذا الرقم مع منتخب واحد،وذلك بعد الاول هيلموت شون (25 مع ألمانيا ) والثاني ماريو زاغالو (20 مع البرازيل ) .



يذكر ان الاوروجواي صعد من دور المجموعات بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وحقق فوزا صعبا على البرتغال بنتيجة 2/1 بدور ال16 من بطولة كأس العالم .