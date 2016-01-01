أحلام تنشر صورا عائلية وتنفى شائعة طلاقها

نفت المطربة الإماراتية أحلام، ما تردد مؤخرا عن طلاقها من زوجها مبارك الهاجرى، مؤكدة أن الخبر غير صحيح بالمرة.



ونشرت أحلام عبر حسابها الشخصى على تويتر صور لها برفقة زوجها وابنها، علقت أن هناك محبة متبادلة بينهما.



كانت أنباء ترددت عن طلاق أحلام، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر من خلال هاشتاج #طلاق_الفنانة_احلام.