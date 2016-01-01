ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أحلام تنشر صورا عائلية وتنفى شائعة طلاقها

السبت 07/يوليه/2018 - 03:16 ص
المطربة أحلام
المطربة أحلام
محمد بدران
نفت المطربة الإماراتية أحلام، ما تردد مؤخرا عن طلاقها من زوجها مبارك الهاجرى، مؤكدة أن الخبر غير صحيح بالمرة.

ونشرت أحلام عبر حسابها الشخصى على تويتر صور لها برفقة زوجها وابنها، علقت أن هناك محبة متبادلة بينهما.

كانت أنباء ترددت عن طلاق أحلام، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر من خلال هاشتاج #طلاق_الفنانة_احلام.
أحلام تنشر صورا عائلية وتنفى شائعة طلاقها
أحلام تنشر صورا عائلية وتنفى شائعة طلاقها

ترشيحاتنا

صاروخية دي بروين تعلن عن الهدف الثاني لبلجيكا أمام البرازيل.. فيديو

تعرف على ركعتين في الليل أوصى بها رسول الله وداوم عليها

وزارة الإعلام السعودية تنفي شائعات ويمبلدون بشأن قرصنة بي أوت كيو

حياة الدرديري تعتذر عن منصب مدير عام قناة الفراعين

فرحة هستيرية للجماهير البلجيكية بعد الفوز على البرازيل.. فيديو

مرتضى منصور يفجر مفاجآت حول فرع الزمالك بأكتوبر

شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا

انتبه.. هذا العمل يجعل الملائكة تدعو لك بالرحمة والمغفرة

حسن المستكاوي يصف مدرب بلجيكا بالمعلم.. صور

الأهلي يتعادل 1-1 مع أولمبيا السلوفيني وديا

بدء حرب اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.. وبكين تلجأ لمنظمة التجارة

ترودو يدافع عن السماح للمهاجرين بالقدوم لكندا: هذه قيمنا وقانونا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية عصرية بألوان جذابة للصيف .. صور

ارتدي الكارديجان الفلوري لإطلالة متجددة في الصيف.. صور

إطلالة أنثوية لـ سيرين عبد النور بتوقيع نيكولا جبران.. صور

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. الأعلى للإعلام يكشف أسباب وقف النشر في قضية مستشفى 57357..وأشرف سلطان: الحكومة تسعى لتطوير منظومة المعاشات
وزير المالية: الوقود المدعم سابقا أكل ميزانية التعليم .. فيديو
شاهد.. مرتضى منصور يهدد جبر وحامد والشناوي ويوجه رسالة نارية لوالد كهربا
حضري سموزي الفراولة باللوز في دقائق معدودة
قريطم: قيمة المخالفة المرورية تأتى عبر التليفون فى دقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟