تموين البحيرة: استمرار صرف المقررات بالبطاقات الورقية

شدد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة على التنسيق والتواصل المستمر مع الوزارة بشأن إستمرار صرف الأذون الورقية لصرف التموين والخبز للمستفيدين بدائرة المحافظة وذلك طبقا للكشوف المرسلة للوزارة خلال شهري مايو ويونيو والتى تستمر لشهر يوليو طبقا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين لحين وصول وتفعيل بطاقات بدل الفاقد والتالف والمستجدة .



أوضح "راشد " أنه طبقا للقرار رقم 14 لسنة 2018 يستمر صرف البطاقات الورقية لأصحاب البطاقات التموينية الموجودة لدى الشركة و لم يتم طباعتها حتى الأن أو البطاقات التي لم يتم تفعيلها لصرف المقررات التموينية الخاصة بهم، على أن يقوم صاحب البطاقة بالتوقيع في الكشف الموجود لدى مكتب التموين بعد التأكد من الرقم القومي وأخذ صورة منه واستلام البطاقة الورقية ويتعهد بإرجاعها في حالة تفعيل البطاقة الذكية وإلا عرض نفسه للجزاء وإلغاء البطاقة الخاصة بها.



طالبت المديرية أصحاب هذه البطاقات التوجه لمكاتب التموين التابعين لها بدءا من يوم الأثنين الموافق 9 من الشهر الجاري لاستلام الأذون الورقية الخاصة بهم ومعهم بطاقة الرقم القومي و صورة منها.



كما تطالب المديرية أصحاب البطاقات التموينية الذين لديهم بطاقات تموينية غير مفعلة (رغم ورود الرقم السري ) وأصحاب البطاقات التي وصلت رسائل إليهم بالموافقة عليها أو جار طباعتها أو تم طباعتها و لم تصل اليهم حتى الآن رغم إخطارهم التوجه فورا لمكتب التموين لاستلامها من مكاتب التموين التابعين لها لتسجيل الأسماء طبقا للرقم القومي بكشوف وذلك لإرسالها لوزارة التموين لموافقة وزير التموين على صرف السلع التموينية لهم بأذون صرف من جميع المكاتب على مستوى المحافظة خلال هذا الشهر.