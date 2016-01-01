ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تموين البحيرة: استمرار صرف المقررات بالبطاقات الورقية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:48 م
المهندس كمال راشد
المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
جمالات الدمنهورى
شدد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة على التنسيق والتواصل المستمر مع الوزارة بشأن إستمرار صرف الأذون الورقية لصرف التموين والخبز للمستفيدين بدائرة  المحافظة وذلك طبقا للكشوف المرسلة للوزارة خلال شهري مايو ويونيو والتى تستمر لشهر يوليو طبقا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين لحين وصول وتفعيل بطاقات بدل الفاقد والتالف والمستجدة .

أوضح  "راشد " أنه طبقا للقرار رقم 14 لسنة 2018  يستمر صرف البطاقات الورقية لأصحاب البطاقات التموينية الموجودة لدى الشركة و لم يتم طباعتها حتى الأن أو البطاقات التي لم يتم تفعيلها لصرف المقررات التموينية الخاصة بهم، على أن يقوم صاحب البطاقة بالتوقيع في الكشف الموجود لدى مكتب التموين بعد التأكد من الرقم القومي وأخذ صورة منه واستلام البطاقة الورقية ويتعهد بإرجاعها في حالة تفعيل البطاقة الذكية وإلا عرض نفسه للجزاء وإلغاء البطاقة  الخاصة بها.

طالبت المديرية أصحاب هذه البطاقات التوجه لمكاتب التموين التابعين لها بدءا من يوم الأثنين الموافق 9 من الشهر الجاري  لاستلام الأذون الورقية الخاصة بهم ومعهم بطاقة الرقم القومي و صورة منها.

كما تطالب المديرية أصحاب البطاقات التموينية  الذين لديهم بطاقات تموينية غير مفعلة (رغم ورود الرقم السري ) وأصحاب البطاقات التي وصلت رسائل إليهم بالموافقة عليها أو جار طباعتها أو تم طباعتها و لم تصل اليهم حتى الآن  رغم إخطارهم التوجه فورا  لمكتب التموين لاستلامها من مكاتب التموين التابعين لها لتسجيل الأسماء طبقا للرقم القومي بكشوف وذلك لإرسالها لوزارة التموين لموافقة وزير التموين على صرف السلع التموينية لهم بأذون صرف من جميع المكاتب على مستوى المحافظة خلال هذا الشهر.

ترشيحاتنا

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة بجنوب سيناء

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

تمشيط منطقة البريطانيين المصابين بغاز الأعصاب في ويلتشير

مذيعة قناة يوفنتوس تهدد بالظهور عارية حال إتمام صفقة رونالدو

التباين في عقوبات فيفا يثير الجدل والانتقادات

قصة بيع رؤوس ولحوم البشر في الأسواق السوداء بروسيا .. صور

رجل أعمال مصري ينفي اتهامات فولكس فاجن له بتحريك تحقيقات بالنواب الأمريكي ضدها

شاهد.. مرتضى منصور لـ طارق حامد: هشطبك وأرجعك طلخا تاني

تعرف على أسباب انتقال كرستيانو رونالدو ليوفنتوس في صفقة القرن

مؤلف كتاب فن اللامبالاة يرد على محمد صلاح برسالة

3 نصائح ذهبية من كتاب محمد صلاح فن اللامبالاة

قرار عاجل من الصين ضد واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

فرنسا تهزم أوروجواي بثنائية وتتأهل لنصف نهائى المونديال..فيديو وصور
فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو
فرنسا ضد أوروجواي .. الديوك تتقدم على السيليستي فى الشوط الأول..فيديو
7 محطات لشحن السيارات الكهربائية .. تعرف عليها
المرور: توزيع كتيبات إرشادية على المواطنين للحد من حوادث الطرق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟