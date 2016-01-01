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فن

نوال الزغبي تعود إلى روتانا بعد غياب 10 سنوات.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:50 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سعيد فراج
أعلن مارسيل زغبي شقيق النجمة نوال الزغبي ومدير أعمالها، عن تعاقدها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد جلسة بينها وبين سالم الهندي مدير عام الشركة في العاصمة اللبنانية بيروت، لتعود بذلك إلى التعاون مع الشركة بعد غياب 10 سنوات من ألبومها "خلاص سامحت" عام 2008.

وكتب مارسيل زغبي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلًا: «تم اجتماع اليوم بمكاتب شركة روتانا ببيروت بين النجمة الذهبية نوال الزغبي ورئيس الشركة سالم الهندي وتكلل الاجتماع بنجاح توقيع عقد انتاج للمرحلة المقبلة ،،، الف مبروك».

وكانت نوال الزغبي طرحت كليب أغنيتها الجديدة (قالوا)، عبر قناتها الرسمية على الـYoutube مؤخرًا، بعد حملة تشويق وتسويق مكثفة وواسعة، سبقت الإصدار، لتحمّس الجمهور الذي ينتظر إصدارها لعمل مصوّر جديد.

الكليب صورته نوال الزغبي مع المخرج محمود رمزي في بيروت، وهو من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ.
نوال الزغبي تعود إلى روتانا بعد غياب 10 سنوات.. صور
نوال الزغبي تعود إلى روتانا بعد غياب 10 سنوات.. صور
نوال الزغبي تعود إلى روتانا بعد غياب 10 سنوات.. صور

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