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5 بدائل صحية للحليب العادي ولا تحتوي على اللاكتوز

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:04 م
بدائل صحية للحليب
بدائل صحية للحليب
آية التيجي
لا يوجد بديل عن تناول الحليب بشكل يومي وفوائدة لا حصر لها، حيث أنه يمد الجسم بالكالسيوم اللازم، وتحديدا بالنسبة للنساء الحوامل، او الاطفال حتى سن البلوغ، إلا أن هناك العديد من البدائل للألبان والتي تحتوي على نفس الفوائد ولكنها تكون خالية من اللاكتوز، والذي يتسبب في انتفاخ المعدة، وفقا لما تناوله صحيفة "ديلي ميل"، وتشمل 5 بدائل:

1- حليب الصويا:

يعد حليب الصويا من أفضل بدائل اللبن الخالية تماما من اللاكتوز، ذلك لأن مكوناته هي الأقرب للبن عن أي نوع حليب آخر، لذا يجب على الأقل أن تشرب كوب حليب صويا يوميا.

2- حليب اللوز:

ويعتبر حليب اللوز هو حليب غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم والتي تعوض عناصر عديدة يفقدها كل الذين لا يتحملون اللاكتوز، وهو رائع لتناوله بمفرده أو على القهوة أو رقائق الذرة ولكن لا يمكن أن يحل محل الحليب الطبيعي في الطهي أو الخبز.

3- حليب الأرز:

يعتبر حليب الأرز مثله كمثل حليب اللوز، حيث انه بديل رائع للبن وهو مثالي لكل من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ولكنه لا يستخدم في الطعام.

4- الزبادي:

يمكن للذين يعانون من حساسية اللاكتوز تناول الزبادي الطازج، وذلك لأنه لا يحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز، لذا فهو لن يسبب لهم آلام أو تقلصات معدية، ولكن عليك الحذر من الزبادي الطازج حيث أنه لا يحتوي على البكتيريا النافعة التي تقوم بتكسير اللاكتوز في الزبادي الطازج.

5- الجبن:

وهناك أنواع من الجبن المختمرة يمكن ان تصلح كبديل رائع للحليب، إذا تم تناولها بكميات قليلة يمكن أن تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم، والذي يحتاجه الجسم، ويمكن أن تكون الجبنة البارميزان و الجبنة الزرقاء من افضل الجبن الصحية البديلة للحليب العادى.

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