9 ص /// محمد إيهاب ابن الفيوم وبطل الأثقال بدورة ألعاب البحر الابيض المتوسط: أستعد لخوض 6 بطولات دولية الفترة القادمة.. والمحافظة تبخل بوضع اسمى على صالة تدريب الأثقال..فيديو

الرياضة تبنى شخصية الشباب وتجعله يتحمل مسئولية مستقبل وطن

اهدى فوزي لكل فرد مجتهد ولكل مصرى

أستعد لخوض 6 بطولات دولية الايام القادمة

اتدرب 3 مرات يوميا وأتناول 5 وجبات بروتين وعسل ابيض



محمد إيهاب رباع مصري، من مواليد 21 نوفمبر 1989 محافظة الفيوم يعتبر أول لاعب عربى و إفريقي يصعد على منصة بطولات العالم للكبار ثلاث مرات متتاليه عام 2014 ، 2015 ، 2017 ، حصد ثلاث مداليات ذهبيه في تاريخ بطولات العالم للكبار.



فاز محمد إيهاب بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلوجراما ضمن منافسات رفع الأثقال في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، كما حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للرجال التي أقيمت في كازاخستان سنة 2014، والمركز الثاني في بطولة العالم التي أقيمت سنة 2015 في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وهو أول لاعب عربى إفريقي يصعد على المنصه الثلاثيه بطولات عالم ناشئين وعالم كبار ودوره اولمبيه، منحته مؤسسة قلادة قلادة تاميكوم من الطبقة الماسية اعتبارا من 19/8/2016 و ادرجته في قائمة الشرف الوطني الوطني.



واخيرا نجح ايهاب فى حصد ذهبية النتر بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى إسبانيا وزن 77 كجم، بعد أن حصد ذهبية الخطف فى نفس الوزن .



التقى " صدى البلد " مع البطل العالمي ابن الفيوم محمد أيهاب والذ قال إنه يستعد لـ6 بطولات الايام القادمة مشيرا الى انه يتدرب على موازين جديدة وسيواصل مشوار نجاحه.



أضاف أيهاب :"طلبت من محافظ الفيوم السابق وضع أسمى على صالة رفع الأثقال بمنطقة الفيوم للاثقال الموجودة بأستاد الفيوم لكن لم يتم ذلك واتمنى من الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم ان يضع اسمى على الصالة وانا على قيد الحياة بدلا من وضعه بعد وفاتى ".



وتابع : "أننى أثبت وجودى فى بطولات العالم من 2014 وبطولة البحر المتوسط من اول العام و اهدى الفوز لكل فرد مجتهد ولكل مصرى على أرض مصر".



وأكد أن الرياضة بعيدة عن اى مكاسب مادية او معنوية فهى تبنى شخصية الفرد قبل كل شئ لان ثباتك الانفعالى فى المواقف التنافسية والالتظام بالتدريب وتعليمات المدرب بتصنع انسان يتحمل المسئولة ويستطيع أن يقود شباب ويزرع فيهم روح الانتماء و يستطيع أيضا ان يتحمل مسئولية مستقبل وطن.



واستكمل :" كنت اتدرب مرتين واحيانا ثلاثا يوميا وانام 12 ساعة وأتناول 5 وجبات يوميا معظمها بروتين وعسل نحل ".

