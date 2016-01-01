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طبيب حقن مجهرى يوضح نسب نجاح وفشل العملية.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:01 م
عبداللطيف سويلم
عبداللطيف سويلم
أسامة علي
قال الدكتور عبد اللطيف سويلم استاذ العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى، إن فشل أو نجاح عمليات الحقن المجهرى يتوقف على المراحل السنية لاى امرأة، لافتا إلى أن السيدات ما بين سن الـ 20 والـ 30 تصل نسبة النجاح إلى 70% كحدوث حمل.

وأضاف عبد اللطيف سويلم خلال استضافته بفضائية "اكسترا نيوز"، أن نسب نجاح الحقن المجهرى تقل كلما زاد سن السيدات.

وأوضح "عبد اللطيف سويلم"، أنه عندما يتم أخبار أى زوجين أنهما فى حاجة لحقن مجهرى ذلك يعني أنه ليس بالضرورة أن تنجح عمليات الحقن، مؤكدا أن أقصى نسب نجاح تكون 70% والـ 30 % نسبة الفشل تحت الأبحاث العلمية للوصول لنسبة نجاح 100%.

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