البحيرة فى أسبوع.. الثعابين والأفاعى تفتك بأهالي قرية منية السعيد وتقتل شابا وتصيب 4 آخرين.. إحالة مدير جمعية زراعية للنيابة و3 أطباء للتحقيق

إحالة مدير جمعية زراعية للنيابة العامة لتورطه فى قضية فساد

وإحالة 3 أطباء و4 موظفين بكفر الدوار للتحقيق لتقاعسهم عن العمل

جنايات الرحمانية تقضى بالتجديد بحبس 25 أخونيا بتهمة التحرض على العنف

شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث الساخنة والمثيرة منها احالة رئيس جمعية زراعية بابو حمص للنيابة العامة لاستئلائه على مليون و300 الف جنيه واحالة 3 اطباء و4 موظفين بكفر الدوار للتحقيق كما أصدرت محكمة جنايات الرحمانية حكما قضائيا بالتجديد بالجبس ل25 اخوانيا كما واصت محافظة البحيرة السير فى مشروع مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية.وأعلنت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة عن قيام المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بتقديم قروض لمواطنى المحافظة بلغت جملتها 565 مليونا و428 ألفا و 531 جنيها حتى يوليو 2018 مشيرة الى تمويل وإنشاء 11179 مشروعا بمدن ومراكز البحيرة عملت على توفير 27463 فرصة عمل لأبناء المحافظة.وفى إطار كشف ملفات الفساد أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أمين مخازن بابو حمص للتحقيق وإلغاء انتدابه لتورطه فى واقعة فساد ومخالفات مالية تقدر بـ مليون و300 ألف جنيه.وفى نفس السياق أحال اللواء" علاء بدران "رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، 3 أطباء بالوحدة الصحية بالثالثة الرئيسية ،و4 موظفين بالوحدة المحلية لقرية زهور الأمراء للتحقيق لتغيبهم عن العمل حيث اكتشف ذلك خلال قيامه بجولة مفاجئة بدائرة المركز شملت الوحدة المحلية لقرية والوحدة الصحية بالثالثة الرئيسية لمتابعة سير العمل مستوى تقديم الخدمات للمواطنين .ومن جهة أخرى قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أسامة عاكف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد السلام الخولى وإيهاب الخطيب، المنعقد بمحكمة الرحمانية الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 25 من قيادات و كوادر جماعة الإخوان، 45 يوما علي ذمة التحقيقات ، بتهمة الانضمام لجماعات محظورة والتحريض علي العنف .فيما شهدت قرية منية السعيد بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الهلع الرعب بسبب هجوم الثعابين على منازلهم واراضيهم الزراعية مما تسبب فى وفاة شاب واصابة نحو 4 اشخاص اخرين بسبب لدغات الثعابين ونفوق عدد من المواشي وذلك وسط تقاعس المسؤولين وفشل خطة محافظة البحيرة بالقضاء على الثعابين بالبيض المسموم ..وتمكن اهالى قرى منية السعيد والعطف وفزارة بمركز للمحمودية على مدار 3 ايام من قتل عشرات الثعابينوقام عدد من أهالي قرية منية السعيد بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة قد تقدم أمس الخميس، ببلاغ إلى المحام العام لنيابات شمال دمنهور، ضد محافظ البحيرة ووزير الزراعة ، ومدير الطب البيطري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ووكلاء وزارات الزراعة، والصحة، والبيئة واتهامهم الاهمال والتقاعس والتقصير في أداء مهامهم لمواجهة انتشار الثعابين ب4 قرى بالحمودية، وعدم توفير الأمصال اللازمة بالوحدات الصحية ولا تجهيزها.واوضح جمال خطاب، محامي بالمحمودية رءيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحاميين وابن مركز المحمودية ، ان البلاغ أحيل إلي نيابة المحمودية للتحقيق في الاتهامات الموجهة به ضد كل محافظ البحيرة، وزير الزراعة، ومدير هيئة الطب البيطري، ورئيس مجلس مدينة ومركز المحمودية ووكلاء وزارات الزراعة، والصحة، والبيئة.ومن جانبها اصدرت النيابة العامة لشمال دمنهور انتداب طبيب مقيم من مديرية الطب البيطرى بقرية منية السعيد بمركز المحمودية لتحديد نوعية الثعابين التى اصطادتها الاهالى ومدى خطورتها ولبيان عما كانت سامة من عدمه.واستجاب مجلس الوزراء للحملة الإعلامية التى شننتها الاهالى بقرية منية السعيد بمركز المحمودية على مدار الاسبوع الماضى لتوصيل شكواهم بعد تقاعس المسئولين عن انقاذهم من الثعابين التى هاجمت اراضيهم الزراعية ومنازلهم وتسببت فى وفاة شاب وااصبة 4 اخرين "بلدغة الثعبان"وأفد مجلس الوزراء لجنة من شئون البيئة مساء أمس الخميس للوقوف على المشكلة ودراسة كيفية القضاء على الثعابين المنتشرة ب4 قرى بمركز المحمودية.وقام الاهالى بإستئجار لوادر وكراكات على نفقتهم الخاصة لإزالة الحشائش والبوص والمخلفات التى تحوى الثعابين والأفاعى للتخلص منهاومن جانبه أكد الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على توفير كافة الأمصال الخاصة بلدغ الثعابين فى جميع المستشفيات الحكومية والبالغ عددها 21 مستشفى عاما ومركزيا بدائرة المحافظة مشيرا إلى استلام 325 جرعة جديدة من الأمصال الخاصة بالثعابين لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.