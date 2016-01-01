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أخبار العالم

ترامب يهدي زعيم كوريا الشمالية أغنية الرجل الصاروخ

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:02 م
ترامب وكيم جونغ اون
ترامب وكيم جونغ اون
أ ش أ
كشف مصدر إعلامي في كوريا الجنوبية، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حمل هدية طريفة من الرئيس دونالد ترامب إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية مساء اليوم الجمعة عن المصدر قوله إن بومبيو الذي وصل يوم السبت إلى بيونج يانج في مستهل جولة آسيوية، جاء بقرص لأغنية "الرجل الصاروخ" التي طرحها ألتون جون سنة 1972.

كان ترامب، قبل حصول انفراج ديبلوماسي بين واشنطن وبيونج يانج، قد دأب على وصف كيم جونغ أون بـ"رجل الصاروخ الصغير" في إشارة إلى طموحه العسكري وتجاربه الباليستية.

وأبرم ترامب وكيم اتفاقا لنزع السلاح النووي أثناء قمة تاريخية في سنغافورة في 12 يونيو الماضي، لكن مراقبين يرون أن الغموض مازال يكتنف طريقة التنفيذ.

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