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ديني

تعرف على أسباب انشراح الصدر.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:03 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن دعوة النبي بدأت سرية، وبعد ما بدأت علانية، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يظهر هذه الدعوة أمام عشيرته قبل غيرهم، بقوله تعالى: "وانذر عشيرتك الأقربين".

وأشار إلى أن هذه الآية نزلت بعد ثلاث سنين من السرية، فجمع أقاربه وقال إن الرائد لا يكذب أهله، ومن طلب من الله يرفع قدره ويعلي مكانته لايكذب أهله.

وأضاف "عبدالمعز" خلال لقائه على فضائية "الحياة" أن أهم صفتين عرف بهم النبي قبل نزول الوحي الصادق الأمين، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والبر ما أطمأنت إليه النفس، وهذه أهم الأسباب القوية لانشراح الصدر.

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