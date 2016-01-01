الشرطة السورية تصل إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن

وصل مئات الجنود التابعين لشرطة الحكومة السورية إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد.



وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مئات من الجنود في قافلة عسكرية كبيرة ترفع علم النظام السوري وعلم روسيا اقتربوا من معبر نصيب الحدودي مع الأردن.



وكانت القافلة التي تضم عشرات المركبات المدرعة والدبابات تتحرك على طريق عسكري بمحاذاة الجانب الأردني من السياج الحدودي.



يشار إلى أن المعارضة السورية قد توصلت، في وقت سابق، لاتفاق في محادثات مع الجانب الروسي حول درعا، وبموجب هذا الاتفاق سرت الهدنة في الجنوب السوري بينما تسلمت شرطة النظام السوري "معبر نصيب" الحدودي.



وبحسب ما أكده متحدث باسم المعارضة يقضي الاتفاق ببدء تسليم سلاح فصائل المعارضة الثقيل على مراحل، في مقابل انسحاب قوات الأسد من مناطق عدة.



كما ينص الاتفاق على نشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع الأردن. ويشمل الاتفاق أيضًا إعادة سيطرة قوات النظام السوري على معبر حدودي مع الأردن.