الحلفاوي: غياب كافاني عن أوروجواي تسبب في خسارتها من فرنسا

أشاد الفنان نبيل الحلفاوى بالمنتخب الفرنسي بعد تأهله للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على أوروجواي بهدفين بدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018.



وكتب الحلفاوى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قلنا أوروجواي في وجود كافاني.. كافاني غاب يبقى التوقع لصالح فرنسا.



ودخل منتخب الديوك الفرنسية ضمن المنتخبات الكبار صاحبة أكثر مرات تأهلا للمربع الذهبي وهي ألمانيا (12) مرة والبرازيل (8) مرات وإيطاليا (7) مرات.



ويلتقي منتخب فرنسا في دور نصف النهائي مع الفائز من لقاء البرازيل وبلجيكا مساء اليوم.