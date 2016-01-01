ترامب يعطي أولوية كبرى لاتفاق تجارة مع لندن

قال سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا اليوم الجمعة إن اتفاقا للتجارة بين البلدين بعد بريكست هو أولوية رئيسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور لندن الأسبوع القادم.



وتنتظر ترامب احتجاجات حاشدة في وسط لندن أثناء زيارته الأولى إلى بريطانيا كرئيس في 12 و13 يوليو ، وسيتحاشى تلك الاحتجاجات بالاجتماع مع شخصيات بارزة خارج العاصمة.



وقال السفير الأمريكي وودي جونسون في مؤتمر بالهاتف مع صحفيين إن ترامب يتطلع إلى عقد اتفاقية ثنائية للتجارة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي "لأنني أعرف أنها أولوية رئيسية له".