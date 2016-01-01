ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يعطي أولوية كبرى لاتفاق تجارة مع لندن

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:04 م
ترامب
ترامب
رويترز
قال سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا اليوم الجمعة إن اتفاقا للتجارة بين البلدين بعد بريكست هو أولوية رئيسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور لندن الأسبوع القادم.

وتنتظر ترامب احتجاجات حاشدة في وسط لندن أثناء زيارته الأولى إلى بريطانيا كرئيس في 12 و13 يوليو ، وسيتحاشى تلك الاحتجاجات بالاجتماع مع شخصيات بارزة خارج العاصمة.

وقال السفير الأمريكي وودي جونسون في مؤتمر بالهاتف مع صحفيين إن ترامب يتطلع إلى عقد اتفاقية ثنائية للتجارة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي "لأنني أعرف أنها أولوية رئيسية له".

ترشيحاتنا

وصول حافلات أعضاء الزمالك لمقر 6 أكتوبر..صور

مؤلف كتاب فن اللامبالاة يرد على محمد صلاح برسالة

رئيس الأرصاد الجوية يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الأعلي للإعلام يكشف أسباب وقف النشر فى قضية مستشفى 57357

صحيفة ماركا تكشف الشرط الجزائي الحقيقي في عقد رونالدو

هيثم فاروق يوجه رسالة لمنتقدي ديدييه ديشان

التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا والبرازيل بالمونديال

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

إسرائيل تنقلب علي نتنياهو بعد تزييف المحرقة لخدمة سياسته

شاهد.. رد فعل مودريتش وراكيتيتش على رحيل رونالدو من ريال مدريد

كارثة.. لا تستخدم الصابون المطهر والحناء على البشرة

قائمة نادي الزمالك الأولية في الدوري الممتاز الموسم القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

شاهد.. رأي الشارع المصري في بيان الحكومة الجديدة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والقاهرة تسجل 38 درجة
بكري يكشف رد وزارة العدل على مسابقتي الإدارية والعقاري
بكري في ذكرى استشهاد المنسي: تحية لروح هذا البطل.. فيديو
بكري: رفع العلم على الحدود الجنوبية دليل انتصار سوريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟