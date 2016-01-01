هيثم فاروق يوجه رسالة لمنتقدي ديدييه ديشان

وجه هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، رسالة لمنتقدي ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، بعد تأهله للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على أوروجواي بهدفين لهدف بدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018.



وكتب "هيثم فاروق" عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏يا تري الناس اللي انتقدت ديشامب موقفها ايه دلوقتي وياتري لو فاز بالبطولة ح يكون موقفها ايه .متأكد ان النبرة ح تتغير في الفترة القادمة .. الحقوا اركبوا الأمواج.



ويلتقي منتخب فرنسا في دور نصف النهائي مع الفائز من لقاء البرازيل وبلجيكا مساء اليوم.