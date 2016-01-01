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أخبار العالم

منظمة الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام الكلور في دوما بسوريا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:07 م
منظمة حظر الأسلحة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رويترز
أظهر تقرير حصلت عليه رويترز أن تحليلا مبدئيا أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام غاز الكلور في هجوم في مدينة دوما بسوريا في أبريل نيسان أودى بحياة عشرات المدنيين ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات جوية.

كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أرسلت بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما في منتصف أبريل بعد نحو أسبوع من الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر نفسه في الجيب القريب من دمشق.

وقال التقرير "عُثر على مواد كيماوية عضوية مختلفة تحتوي على الكلور في عينات" أخذت من موقعين.

وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أدلة على استخدام غازات أعصاب.

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