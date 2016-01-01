بكري: رفع العلم على الحدود الجنوبية دليل انتصار سوريا.. فيديو

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن أمن فلسطين من أمن مصر، وذلك الكيان الصهيوني الغادر علينا التخلص منه، وعلينا احتضان الشعب الفلسطيني وتسهيل كافة الإجراءات لمساعدتهم في تخطي الحصار.



ووجه" بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، التهنئة للشعب العربي السوري عقب سيطرة الجيش السوري على المعبر الحدودي على الحدود الأردنية السورية.



وتابع: " رفع العلم السوري على الجنوب دليل على انتصار سوريا وعودة عمل مؤسسات الدولة للعمل تحت مظلة القيادة السورية".

