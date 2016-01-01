البحوث الإسلامية: النبي أوصى بالإكثار من الدعاء في هذه الحالة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من الدعاء في السجود.



وأوضح « البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»، وعنهُ أنَّ رسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كانَ يقُولُ في سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ذَنبي كُلَّهُ: دِقَّه وجِلَّهُ، وأَوَّله وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّه» رواهُ مسلم.



وأضاف أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإلحاح في الدعاء والإكثار منه في السجود لأنه وقت خضوع وذل وانكسار لله، فهو أقرب ما يكون العبد من ربه في هذه الحالة، حالة الذل والخضوع والانكسار، وكان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره هذا من دعائه في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

