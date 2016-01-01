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كأس العالم

شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:06 م
صدى البلد
ملك موسى
وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم حجر الأساس لفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتواجد أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض في الأرض المخصصة لفرع الزمالك بالسادس من أكتوبر.

وكان الزمالك تأخر في البدء في إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر بسبب الحجز على أرصدة النادي.
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر
شاهد.. لحظة وضع حجر الأساس لمقر الزمالك الجديد بأكتوبر

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