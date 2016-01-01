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بكري في ذكرى استشهاد المنسي: تحية لروح هذا البطل.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:19 م
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
هاني حسين
قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إننا نحيي الذكرى الأولى لرحيل العقيد الشهيد أحمد المنسي، خلال قيامه بواجبه والتصدى للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "استشهد البطل جراء الهجوم الانتحاري الذي وقع على مقرات أمنية في شمال سيناء، وذلك بعدما أظهر بطولة فائقة ولافتة خلال مواجهة تلك العناصر الإرهابية".

وتابع: "تحية لروح هذا الشهيد البطل، وتحية لكل شهداء مصر الذي دافعوا وناضلوا وقدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن".

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