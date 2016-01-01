بكري في ذكرى استشهاد المنسي: تحية لروح هذا البطل.. فيديو

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إننا نحيي الذكرى الأولى لرحيل العقيد الشهيد أحمد المنسي، خلال قيامه بواجبه والتصدى للعناصر الإرهابية بشمال سيناء.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "استشهد البطل جراء الهجوم الانتحاري الذي وقع على مقرات أمنية في شمال سيناء، وذلك بعدما أظهر بطولة فائقة ولافتة خلال مواجهة تلك العناصر الإرهابية".



وتابع: "تحية لروح هذا الشهيد البطل، وتحية لكل شهداء مصر الذي دافعوا وناضلوا وقدموا أرواحهم دفاعا عن تراب الوطن".