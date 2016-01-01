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حوادث

أمن القاهرة يحبط جريمة قتل أثناء حملة إشغالات بحلوان

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:10 م
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
أحبط رجال الأمن بالقاهرة وقوع جريمة قتل بحلوان حيث تم ضبط اثنين من المزارعين بحوزتهما سلاح نارى و10 طلقات خلال حملة لضباط قسم شرطة حلوان لرفع الإشغالات بالمنطقة.

وكان العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم شرطة حلوان قاد حملة ظهر اليوم الجمعة لتطهير المنطقة من الإشغالات بالاشتراك مع أجهزة الأمن وتحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة وأثناء قيام رجال الأمن بفحص الدراجات البخارية عثر على سلاح نارى بحوزة 2 فلاحين من ابو تيك بأسيوط.

وبمناقشتهما قررا أنهما حضرا إلى القاهرة بعد علمهما أن مزارعا يختبئ داخل شقة بحلوان للأخذ بثأر نجل عمهما الذى قتل على يده للخلاف على قطعة أرض بأسيوط تم التحفظ على المتهمين وجار عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

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