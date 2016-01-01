التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا والبرازيل بالمونديال

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن تشكيلة فريقه لمواجهة البرازيل في ربع نهائي كأس العالم، مساء اليوم الجمعة.



وأجرى مارتينيز عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية لبلجيكا، حيث دفع بناصر الشاذلي ومروان فيلايني منذ البداية، خاصة أنهما شاركا في المباراة الأخيرة كبدلاء أمام اليابان وسجلا هدفين في اللقاء.



وجاءت تشكيلة المنتخبين على النحو التالي:



بلجيكا: كورتوا، فيرتونجين، فينسنت كومباني، توبي ألديرفيريلد، ناصر الشاذلي، إكسيل فيتسل، مروان فيلايني، توماس مونييه، إيدين هازارد، روميلو لوكاكو، كيفين دي بروين.



البرازيل: أليسون بيكر، تياجو سيلفا، جواو ميراندا، مارسيلو، فاجنر، فيليب كوتينيو، باولينيو، فيرناندينيو، ويليان، جابرييل جيسوس، نيمار دا سيلفا.