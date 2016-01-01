الزناتى: مجلس النقابة بالكامل أجمع على اعتراضات قانون الصحافة.. فيديو

قال حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين ونائب رئيس تحرير الأهرام، إن الاعتراض على قانون الصحافة جاء من 12 زميلا من مجلس نقابة الصحفيين والنقيب أيضا، موضحا أنه تم عمل لجنة وتم تفويض نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة لمناقشة تلك الملاحظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أن الخلافات التي ظهرت جاءت بعد تصريحات رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكشف أن تصريحات رئيس الهيئة كانت إهانة لأعضاء النقابة.



وأشار إلى أن هناك بعض الأعضاء تقدموا باستقالتهم بعد هذه التصريحات، وكشف أن الاستقالة أشرف من السكوت على هذا الوضع.



وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين على مدار تاريخه يعمل على تحقيق المصلحة للصحفيين، وكشف أن المجلس طالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة آخر تطورات الوضع بشأن التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

