اليسا تكشف عن رابع أغاني ألبومها الجديد

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن رابع أغاني ألبوم الفنانة اللبنانية اليسا الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة بالتزامن مع الموسم الصيفي المقبل، ولم يتم الكشف عن اسمه النهائي حتى الآن.



وشاركت شركة روتانا مقطع من الأغنية الرابعة للألبوم والتي تجمل اسم "أنا وحيدة"، وتقول كلماتها: «بنام بس الوجع صاحي ... ومين بيحس بجراحي»، ولم يتم الكشف عن اسم الملحن وكاتب الأغنية.



وتحمل الأغنية الثالثة من ألبوم اليسا، اسم "كتيرة عليه"، وتقول كلماتها: "وفي بعدي هيتأكد إن أنا.. كنت #كتيرة_عليه»، أما الأغنية الأولى فهي "حكايات" للشاعر الغنائي: أسامة مصطفى، والملحن: محمد يحيى، بينما الثانية تحمل اسم "نفسي اقوله"، وتقول كلماتها: وردة دبلت واما قرب.. فتحت قبل الأوان".



وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء المصريين واللبنانيين منهم: رامي جمال، محمد يحيى، أسامة مصطفى، مدين، أمير طعيمة، نادر عبد الله وسليم عساف.