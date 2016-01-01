الأرصاد: طقس الغد حار.. والقاهرة تسجل 38 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 26 38



وسط الدلتا 25 37



الإسكندرية 25 31



بلطيم 25 32



مطروح 23 30



السلوم 22 31



سيوة 24 40



بورسعيد 24 32



دمياط 25 32



العريش 23 34



رفح 22 34



الإسماعيلية 24 38



السويس 25 37



رأس سدر 26 39



نخل 20 37



نويبع 27 38



طابا 24 37



كاترين 18 32



الطور 27 35



شرم الشيخ 30 38



الغردقة 29 39



مرسى علم 29 36



الفيوم 24 38



بنى سويف 24 38



المنيا 23 38



أسيوط 26 38



سوهاج 26 39



قنا 27 40



الأقصر 27 41



أسوان 29 41



أبوسمبل 28 40



الوادى الجديد 25 40



شلاتين 28 40



ابو رماد 29 39



راس حدربة 29 38



حلايب 30 37