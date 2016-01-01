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أخبار العالم

هكذا تفاعل المتابعون مع مؤلف كتاب فن اللامبالاة لـ محمد صلاح

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:18 م
محمد صلاح يقرأ كتاب
محمد صلاح يقرأ كتاب فن اللامبالاة
رحيم يسري
نشر نجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة في الساعات الماضية أثناء قراءته لأحد الكتب حيث لاقت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي واهتم الكثيرون باسم الكتاب الذي يقرأه صلاح ليتضح في النهاية أنه كتاب "فن اللامبالاة" للمؤلف الأمريكي مارك مانسون.

وبعدما نشر صلاح صورته وهو يقرأ الكتاب حرص المؤلف الشاب مارك مانسون على توجيه رسالة لصلاح قائلا: "الكثير من الحب .. استمتع يا صلاح"، وتفاعل معه المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أن الكتاب تصدر قائمة البحث على موقع جوجل.

وحرص المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على التعبير عن آرائهم في الكتاب حيث اتفق الكثيرون على أن اسم الكتاب المترجم لا يعبر عن المعنى أو الهدف الحقيقي للكتاب فيما رد المؤلف قائلا: "لقد رأيت العنوان المترجم .. للأسف المشكلات المتعلقة بالترجمة ليست بيدي".

فيما تساءل الكثيرون عن مضمون الكتاب وكيفية شراؤه حيث رد عمر نجيب على مؤلف الكتاب قائلا: "هذا تسويق مجاني من محمد صلاح .. كتابك أصبح الأكثر بحثا على جوجل في مصر"، وردت خضرة خالد عليه قائلة: "ليس فقط في مصر .. لقد طلبت النسخة الأصلية من موقع أمازون".

ووجهت نوف أحمد رسالة لمانسون قائلة: "تهانينا أنت مشهور الآن في العالم العربي بفضل الملك المصري محمد صلاح"، فيما قالت سيلين: "أنا من الأردن سأشتري هذا الكتاب وأقرأه غدا"، بينما رد عليه رضوان قائلا: "انت محظوظ كتابك سيصبح رقم 1 في مصر"، فيما دعا الكثيرون المؤلف لإصدار نسخة خاصة باللغة العربية لأنه سيصبح الكتاب الأكثر طلبا في مصر والعالم العربي.

وقالت كليو ووردي: "أنا لا أحب القراءة .. لكن بما أن محمد صلاح أحب كتابك فسأقوم بقراءته فورا .. تحية لك ولمحبوبنا مو صلاح" ، وحرص الكثيرون على السؤال عن أماكن بيع الكتاب مطالبين بوجود نسخ باللغة العربية حيث أصبح الكتاب الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في مصر بعدما نشر النجم المصري محمد صلاح صورته وهو يقرأ الكتاب.

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