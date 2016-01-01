أشرف صبحي بعد وضع حجر أساس الزمالك 6 أكتوبر: نبارك للقلعة البيضاء.. ويجب خلق فرص استثمارية للأندية.. ومرتضى منصور: الفرع على مساحة 120 فدانا

مرتضى منصور واشرف صبحي يضعان حجر الاساس لفرع 6 اكتوبر لنادي الزمالك
اشرف صبحي :
اشرف صبحي :
سعيد بفرع نادي الزمالك الجديد من اجل خلق الفرص الاستثمارية
وزير الرياضة :
وزير الرياضة :
الوزارة تقف بجوار جميع أندية مصر
مرتضى منصور :
مرتضى منصور :
مساحة النادي تبلغ 120 فدانا
وضع عصر اليوم الجمعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حجر الأساس لفرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء والجماهير.
وأعرب "صبحي"، عن سعادته بالفرع الجديد لنادي الزمالك، مؤكدا أنه يجب خلق فرص إستثمارية ووضع خطط بديلة ومتطورة لتنمية موارد الاندية والاتحادات الرياضية.
وأوضح الوزير، أن فرع الزمالك الجديد يعتبر إضافة للبنية التحتية الرياضية في مصر، حيث سيساعد على تدعيم قدراتنا في إستضافة البطولات القارية والعالمية، مضيفا أن الوزارة تقف بجوار جميع أندية مصر وتدعمها بالشكل الذي يضمن لها تحقيق إستقرار ينعكس على توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية.
وفي المقابل وجه "مرتضى"، الشكر لوزير الشباب والرياضة على تلبية الدعوة وحضوره لوضع حجر الاساس لفرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، معبرا عن سعادته بهذا الانجاز الذي يضاف للقلعة البيضاء، ولأعضاء وجماهير النادي.
وأوضح رئيس نادي الزمالك بأن مساحة النادي تبلغ حوالي 120 فدانا حيث سيشمل استادا يسع لــ 45 الف متفرج، ومجمعا لحمامات السباحة، وصالات للالعاب الفردية والجماعية ومجمع ملاعب للتنس الارضي، وناديا إجتماعيا على اعلى مستوى.
وضع عصر اليوم الجمعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حجر الأساس لفرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء والجماهير.
وأعرب "صبحي"، عن سعادته بالفرع الجديد لنادي الزمالك، مؤكدا أنه يجب خلق فرص إستثمارية ووضع خطط بديلة ومتطورة لتنمية موارد الاندية والاتحادات الرياضية.
وأوضح الوزير، أن فرع الزمالك الجديد يعتبر إضافة للبنية التحتية الرياضية في مصر، حيث سيساعد على تدعيم قدراتنا في إستضافة البطولات القارية والعالمية، مضيفا أن الوزارة تقف بجوار جميع أندية مصر وتدعمها بالشكل الذي يضمن لها تحقيق إستقرار ينعكس على توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية.
وفي المقابل وجه "مرتضى"، الشكر لوزير الشباب والرياضة على تلبية الدعوة وحضوره لوضع حجر الاساس لفرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، معبرا عن سعادته بهذا الانجاز الذي يضاف للقلعة البيضاء، ولأعضاء وجماهير النادي.
وأوضح رئيس نادي الزمالك بأن مساحة النادي تبلغ حوالي 120 فدانا حيث سيشمل استادا يسع لــ 45 الف متفرج، ومجمعا لحمامات السباحة، وصالات للالعاب الفردية والجماعية ومجمع ملاعب للتنس الارضي، وناديا إجتماعيا على اعلى مستوى.