أشرف صبحي بعد وضع حجر أساس الزمالك 6 أكتوبر: نبارك للقلعة البيضاء.. ويجب خلق فرص استثمارية للأندية.. ومرتضى منصور: الفرع على مساحة 120 فدانا

مرتضى منصور واشرف صبحي يضعان حجر الاساس لفرع 6 اكتوبر لنادي الزمالك

سعيد بفرع نادي الزمالك الجديد من اجل خلق الفرص الاستثمارية

وزير الرياضة :

الوزارة تقف بجوار جميع أندية مصر

مرتضى منصور :