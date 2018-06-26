بكري يكشف رد وزارة العدل على مسابقتي الإدارية والعقاري

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير العدل لسؤاله عن سبب تجميد قرار تعيين الفائزين في مسابقات النيابة الإدارية والشهر العقاري والمحاكم.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزارة العدل أرسلت ردا على طلب الإحاطة الذي تقدم به فيما يخص الشهر العقاري، ويفيد بأن المسابقة تقدم لها 180 ألف متسابق وتم اختيارهم جميعا شفويا وتحريرا وتم تصحيح أوراق الإجابة، ويتم إجراء التحريات حول وجود شبهات جنائية من عدمه، وأن الإجراءات لم تنته بعد وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.



وتابع:" فيما يخص مسابقة النيابة الإدارية.. تم مخاطبة نائب رئيس الهيئة بتاريخ 26-6-2018 وسيوافينا بالرد فيما يتعلق بتلك المسابقة"، مضيفا:" فيما يخص هيئة الخبراء والطب الشرعي لا توجد مسابقات للتعيين في ذلك القطاع وجاري إعداد مسابقة للتعيين بوظائف الخبرة الفنية والإدارية بقطاع الخبراء".



وأكمل "أن هناك متسابقين اجتازوا الاختبارات بهية الطب الشرعي في عام 2015 ..وتعيينهم متوقف على استكمال التحريات الأمنية والرقابية".