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كأس العالم

فرنسا تحقق رقما قياسيا عقب تغلبها على أوروجواي في كأس العالم

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:23 م
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
عمرو ابوبكر
تمكن منتخب فرنسا من الصعود الى دور قبل النهائي لكأس العالم على حساب نظيره منتخب أوروجواي، في المباراة التي تغلب خلالها الديوك بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال روسيا 2018 .

وحقق منتخب فرنسا رقما قياسيا جديدا في تاريخه الكروي، حيث إنه لم يخسر في مبارياته الـ10 الأخيرة في كأس العالم ضد منتخبات أمريكا الجنوبية فربح 6 وتعادل 4 وحافظ على نظافة شباكه في 8 من تلك المباريات.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا تغلب على نظيره منتخب أوروجواي بهدفين دون رد، جاءوا بالترتيب عن طريق رافايل فاران في الدقيقة 40 وانطوان جريزمان في الدقيقة 61.

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