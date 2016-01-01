برلماني:اقتراب الاحتياطي الأجنبي من 45 مليار دولار إنجاز تاريخى

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اقتراب الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي من مستوي 45 مليار دولار، يعد إنجاز تارخي يحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي سجل 44 مليار دولار الشهر السابق و42.5 مليار الشهر السابق عليه، ومن المتوقع أن يتخطى حاجز الـ45 مليار.



وأضح السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأرقام دليل على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، كما تدل على نجاح البرنامج الاقتصادي التي تنتهجه الدولة بهدف تحسين السياسة المالية والنقدية للدولة والذي بدأ يؤتي ثماره في زيادة الاحتياطي النقدي، ومن المنتظر ارتفاع معدل الاحتياطي أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.



وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي طويل وشاق إلا أن المواطن سيشعر بثماره قريبا، عندما ينعكس هذا الإصلاح على أسعار السلع والمنتجات وجودة الخدمات المقدمه له، مطالبا المصريين بالصبر والعمل، فضلا عن دعم الدولة في خطوات الإصلاح.

