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نقيب الصحفيين: الاعتراض على 8 مواد من 130 فقط في القانون

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:29 م
نقيب الصحفيين عبد
نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة
البهى عمرو
علق نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على الخلافات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة حول قانون الصحافة وقال إن الأغلبية تعمل تسير في طريق الحل، موضحا أن هناك بعض الشخصيات يريدون إشعال الخلاف وسكب الزيت على النار.

وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أنه يبحث عن الحوار لأن الصدام لا يصل إلى نتيجة، مؤكدا أن الاعتراض على القانون فى حوالى 8 مواد من 130 مادة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأشار إلى أن الحوار الراقى بينه وبين الجهات المعنية سيصل لحل.

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