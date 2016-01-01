ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

جريزمان يفجر مفاجأة عن هدفه أمام بلجيكا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:28 م
جريزمان
جريزمان
نور عادل
فجر أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مفاجأة مدوية حول هدفه في مرمى منتخب أوروجواي بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وقال انطوان جريزمان في تصريحات له عقب انتهاء المباراة: "إنه هو من اتخذ قرار التسديد من منطقة بعيدة خارج منطقة الجزاء وذلك لأنه يعلم أن كرة تلك النسخة من كأس العالم تقوم بحركات غريبة".

وأضاف: ""نحن سعداء جدًا وهدفنا التتويج بلقب المونديال".

وأوضح سبب عدم احتفاله بالهدف قائلًا: "لم أحتفل لأنني لدي العديد من الرفقاء الأوروجويانين الذين ساعدوني في بداية مشواري الكروي".

وحصل انطوان جريزمان على لقب أفضل لاعب في المباراة فرنسا وأوروجواي التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز فرنسا وتأهلهم إلى دور نصف النهائي.

ترشيحاتنا

التشكيلة الرسمية لمواجهة بلجيكا والبرازيل بالمونديال

مذيعة قناة يوفنتوس تهدد بالظهور عارية حال إتمام صفقة رونالدو

فرنسا ضد أوروجواي .. هدف ثان لـ جريزمان من خطأ قاتل لحارس السيليستي ..فيديو

الحزن يخيم على قرية بالدقهلية بعد مصرع أسرة بأكملها في حادث

فرنسا تحقق رقما قياسيا عقب تغلبها على أوروجواي في كأس العالم

3 نصائح ذهبية من كتاب محمد صلاح فن اللامبالاة

شاهد.. رد فعل مودريتش وراكيتيتش على رحيل رونالدو من ريال مدريد

العامري فاروق: الأهلي على قلب رجل واحد

رئيس الأرصاد الجوية يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

10 معلومات عن كتاب فن اللامبالاة بعد اهتمام محمد صلاح بقراءته

وفاة والدة سولاف فواخرجي في سوريا

موعد مباراة البرازيل ضد بلجيكا والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت جدلا لغادة عبد الرازق

فيديو

شاهد.. رأي الشارع المصري في بيان الحكومة الجديدة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والقاهرة تسجل 38 درجة
بكري يكشف رد وزارة العدل على مسابقتي الإدارية والعقاري
بكري في ذكرى استشهاد المنسي: تحية لروح هذا البطل.. فيديو
بكري: رفع العلم على الحدود الجنوبية دليل انتصار سوريا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟