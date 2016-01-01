جريزمان يفجر مفاجأة عن هدفه أمام بلجيكا

فجر أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مفاجأة مدوية حول هدفه في مرمى منتخب أوروجواي بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.



وقال انطوان جريزمان في تصريحات له عقب انتهاء المباراة: "إنه هو من اتخذ قرار التسديد من منطقة بعيدة خارج منطقة الجزاء وذلك لأنه يعلم أن كرة تلك النسخة من كأس العالم تقوم بحركات غريبة".



وأضاف: ""نحن سعداء جدًا وهدفنا التتويج بلقب المونديال".



وأوضح سبب عدم احتفاله بالهدف قائلًا: "لم أحتفل لأنني لدي العديد من الرفقاء الأوروجويانين الذين ساعدوني في بداية مشواري الكروي".



وحصل انطوان جريزمان على لقب أفضل لاعب في المباراة فرنسا وأوروجواي التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز فرنسا وتأهلهم إلى دور نصف النهائي.