الطقس السيئ في ألمانيا يتسبب في فيضانات وحرائق الغابات

تعرضت أجزاء من غرب ألمانيا لأمطار غزيرة اليوم الجمعة بينما لم يشهد شرق البلاد سقوط أمطار منذ أسابيع، مما زاد خطر اندلاع حرائق غابات وأجبر مزارعين على جني محاصيلهم في وقت مبكر.



واكتست بلدة فيمار-أوميناو الصغيرة الواقعة شمال غربي فرانكفورت في ولاية هيس بطبقة من الطين بعد أن قال أحد السكان إن مستوى المياه في الشوارع وصل حتى الخصر.



وإلى الجنوب من مدينة برلين قرب الحدود البولندية، حاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابة بمساحة 400 هكتار (988 فدانا) بالقرب من ليبروس.



وقال رئيس وحدة الإطفاء في المنطقة رونالد جودس إنه لم ير قط حريقا بهذا الحجم.



وقالت الرابطة الزراعية (دي.بي.في) أمس إن محصول القمح الشتوي لعام 2018 في ألمانيا سينخفض ​​إلى 20.5 مليون طن، متراجعا بنسبة 15.1٪ عن عام 2017 بعد أن عانت المحاصيل من الجفاف والطقس الحار.



وتراجعت المحاصيل الألمانية في ظل أعلى درجات حرارة لشهر مايو منذ عام 1881 وفي ظل طقس جاف بشكل استثنائي في يونيو.