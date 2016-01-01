جريزمان يحقق رقما قياسيا بعد هدفه في أوروجواي

تمكن منتخب فرنسا من الصعود إلى دور قبل النهائي على حساب نظيره منتخب أوروجواي في المباراة التي تغلب خلالها الديوك بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018 .



وجاء الهدف الثاني عن طريق أنتوان جريزمان في الدقيقة 61، ويعتبر هو أول لاعب فرنسي يسجل هدف ويصنع آخر في مباراة إقصائية في كأس العالم منذ باتريك فييرا ضد إسبانيا في 2006 سجل 1 وصنع 1 .



جدير بالذكر أن منتخب فرنسا تغلب على نظيره منتخب أوروجواي بهدفين دون رد، جاءوا بالترتيب عن طريق رافايل فاران في الدقيقة 40، انطوان جريزمان في الدقيقة 61 .