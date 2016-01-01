ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تجاوز الـ 80 ويبهر الشباب بقفزة بهلوانية في حمام سباحة.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:57 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مذهلة جدًا بعمر 81 عاما يقدم عرضا بهلوانيا في حمام سباحة وهو يقفز من أعلى اكتاف عدد من الشباب، الذين صدموا بلياقته العالية رغم كبر سنه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اشتهر هذا الرجل الأكبر سنًا ، المعروف فقط باسم السيد مكوي ، في عام 2016 عندما قام لأول مرة بهذا العمل الفذ ، حيث كان يبلغ من العمر 79 عامًا ، بينما كان يساعده حفيده وأصدقاؤه.

بعد عامين من هذا التاريخ ، قام الرجل من اتلانتا ، جورجيج ، بهذا العرض البهلواني المثير مرة أخرى.


ترشيحاتنا

شاهد .. لوك عمرو دياب يعرضه لانتقادات

كارثة.. لا تستخدم الصابون المطهر والحناء على البشرة

باريس سان جيرمان يتعاقد مع أسطورة حراسة المرمى بوفون..فيديو

مصرع وإصابة 19 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة بصحراوى المنيا

مؤلف كتاب فن اللامبالاة يرد على محمد صلاح برسالة

علي ربيع يُرزق بابنته الأولى.. شاهد صورتها وتعرف على اسمها

ملخص وأهداف مباراة فرنسا وأوروجواي .. فيديو وصور

شاهد.. رأي الشارع المصري في بيان الحكومة الجديدة

فرنسا تحقق رقما قياسيا عقب تغلبها على أوروجواي في كأس العالم

مدرب الأوروجواي يدخل تاريخ كأس العالم بعد مباراة فرنسا

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

الحزن يخيم على طور سيناء لمصرع أسرة دمياطية في حادث سير.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين كاجوال أنيقة تتناسب مع المحجبات في الصيف.. صور

فرنسا ضد أوروجواى .. فاران يتقدم لـ الديوك أمام السيليستى ..فيديو وصور

المشاط: معرض الكنوز الذهبية للفراعنة دعوة للعالم لزيارة مصر

فرنسا ضد أوروجواى .. 20 دقيقة .. تعادل سلبي وأهداف ضائعة ..صور

سعر غير متوقع لإطلالة ميجان ماركل.. صور

فيديو

والد الطفل المختطف بـ طوخ: الشرطة لعبت دورا فعالا فى عودة ابنى
اقتصادية النواب: برنامج الحكومة طموح ويجب تنفيذه .. فيديو
وزير البترول: نستهدف سداد مديونيات الشركاء الأجانب بالكامل فى 2019
البرازيل وبلجيكا..الشياطين الحمر يضربون السامبا بثنائية في الشوط الأول..فيديو
بسنت فهمي: أم الشهيد بتكون فرحانة رغم قسوة الفراق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة البرازيل وبلجيكا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟