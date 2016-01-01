تجاوز الـ 80 ويبهر الشباب بقفزة بهلوانية في حمام سباحة.. فيديو

أظهرت لقطات مذهلة جدًا بعمر 81 عاما يقدم عرضا بهلوانيا في حمام سباحة وهو يقفز من أعلى اكتاف عدد من الشباب، الذين صدموا بلياقته العالية رغم كبر سنه.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، اشتهر هذا الرجل الأكبر سنًا ، المعروف فقط باسم السيد مكوي ، في عام 2016 عندما قام لأول مرة بهذا العمل الفذ ، حيث كان يبلغ من العمر 79 عامًا ، بينما كان يساعده حفيده وأصدقاؤه.



بعد عامين من هذا التاريخ ، قام الرجل من اتلانتا ، جورجيج ، بهذا العرض البهلواني المثير مرة أخرى.





