برلمانية:نحتاج توسيع الشرائح الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية

قالت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المادة 8 من قانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بضريبة الدخل تتعلق بالضريبة على الأفراد والمنشآت الفردية وأعلى شريحة ضريبية بها تصل إلى 22.5% ولكن ما يتعلق بالشركات الاستثمارية يخضع لمواد أخرى.



وأضافت " إلكسان" في حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا في حاجة إلى توسيع قاعدة الشرائح الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تكليف الموازن العامة للدولة أعباء إضافية.



وتابعت: "نحتاج إلى تدريج الشرائح الضريبية لتتخطي الـ 200 ألف جنيه شهريا لزيادة سعر الضريبة على أعلى طبقة مجتمعية من أجل تحقيق فائض يدعم الشرائح المنخفضة وزيادة المستفيدين من الإعفاء الضريبي".