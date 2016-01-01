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محافظات

أبو زيد: نهدف لوضع مطروح على خريطة السياحة العالمية.. صور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:47 م
صدى البلد
أيمن محمود
اكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على أهمية قطاع السياحة وما تمثله بمصر من أهمية إجتماعية وإقتصادية يتوقف عليها حال كثير من اقتصاديات السوق والدخل القومى وحياة المواطنين، ومع ما اكتسبته كواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية تأثيرا في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمكتبة مصر العامة ، استعرض فيه محافظ مطروح جهود المحافظة فى تحقيق التنمية فى كافة القطاعات التنموية, بحضور وفد لجنة السياحة والطيران المدنى البرلمان المصرى خلال زيارتهم لمطروح و اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وكل من النائب سليمان فضل العميرى ومهدى العمدة عن أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح و ممثلى عمد و مشايخ وعواقل وحكماء والمرأة والازهر والكنيسة بالمحافظة.

واشار ابو زيد, الى ان مطروح بما حباها الله من امكانيات ومقومات سياحية ،وكنوز وخيرات بين بيئة شاطئية ساحلية ،وبيئة صحراوية، وزراعية وعيون مياه طبيعية متدفقة وتتميز بالتنوع السياحى سواء سياحة علاجية أوبيئية أو ترفيهية أو تاريخية.

واوضح محافظ مطروح الى عدة جهود قامت بها المحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية من اجل التنمية السياحية ومنها نجاح مطروح خلال مؤتمرها الاقتصادى الدولى الاول فى اكتوبر 2015 فى جذب عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والتعاقد عليها ..خاصة فى المجال السياحي ضمن حزمة مشروعات اقتصادية بتكلفة 140 مليار جنيه, منهاافتتاح المرحلة الاولى من احد تلك المشروعات فى الساحل الشمالى ..تبلغ تكلفته الاستثمارية 16 مليار جنيه.

موضحا انه تمت الموافقة على إقامة أول مدينة ترفيهية بمصر على غرار "ديزني لاند" العالمية بتكلفة استثمارية 3,3 مليار دولار، كأكبر مشروع استثمارى تشهده مطروح ، مع استكمال تنفيذ باقى المشروعات، التى خضعت لدراسة كافة الجهات المعنية والموافقة على إدراجها ضمن المخطط الاستراتيجى للدولة و تحقيق تنمية حقيقة ومنشودة تتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

واضاف ان الدولة تسعى ان تكون محافظة مطروح مقصدًا سياحيًا طوال العام وليس اشهر الصيف فقط مع ما توفره من آلاف فرص العمل الدائمة و المؤقتة و وضعها فى مكانتها الحقيقية المرموقة التى تستحقها على خريطة السياحة العالمية ،كذلك استقبال أكثر من 7 ملايين مصطاف العام الماضى مع استهداف المزيد, خاصة مع أعمال التطوير الغير مسبوقة التى شهدتها مطروح هذا العام فى كافة قطاعات البنية التحتية لخدمة اهالى المحافظة وزائريها . من خلال خطة استثمارية تخطت مليارا و350 مليون جنيه تم تنفيذها بالكامل فى كافة القطاعات الخدمية.
أبو زيد: نهدف لوضع مطروح على خريطة السياحة العالمية.. صور
أبو زيد: نهدف لوضع مطروح على خريطة السياحة العالمية.. صور
أبو زيد: نهدف لوضع مطروح على خريطة السياحة العالمية.. صور

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