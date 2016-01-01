رويدا عطية تسخر من نيمار قبل مبارة البرازيل وبلجيكا

شاركت الفنانة السورية رويدا عطية، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، علقت من خلالها على مباراة منتخب البرازيل أمام بلجيكا بدور الثمانية بكأس العالم اليوم، وتسخر من سقطات النجم البرازيلي نيمار المتكررة.



وعلقت رويدا عطية في تغريدتها قائلة: «يلا بدي عد كم مره بدو يوقع نيمار اليوم .. غريب كيف واقف طبيعي وهو عم يقول النشيد البرازيلي»، في اشارة منها إلى الوقوع غير المبرر من النجم الشاب نيمار خلال المباريات التي خاضها مع منتخبه.



ويتنافس اليوم المنتخب البرازيلي مع نظيره البلجيكي على حجز مكان في الدور نصف النهائي بالمونديال ليكون ضمن الفريق الأربعة الكبار في نسخة 2018.