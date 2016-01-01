رئيس النقل البحري يرأس أول اجتماع للجنة المركزية للاستثمار



نظرا لتزايد حجم الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية بشكل ملحوظ مما يترتب عليه تكدس بالموانئ وحدوث اختناقات وكوسيلة لمعالجة ذلك انشاء عدد من الموانئ الجافة علي مستوي الجمهورية من ضمنها الميناء الجاف فى السادس من اكتوبر بمساحة 100 فدان يقع على بعد 20 كم من مدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة ليكون من المتوقع ان ينقل المشروع جزءا من حركة الحاويات بين ميناء الاسكندرية ومحافظة القاهرة باستخدام السكك الحديدية ... وقد أبدت مجموعة موانى دبى العالمية الرغبة فى الدخول في المشروع من خلال تكوين تحالف مع الشركة القابضة علي النحو التالي ( مجموعة موانى دبى بحصة مساهمة تبلغ 80.1% & الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بحصة مساهمة تبلغ 19.9% ) وفي مرحلة لاحقة سيتم دخول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحصة سوف تتحدد في حينها ... وتم تفويض مجموعة موانى دبى العالمية كقائد لهذا التحالف باعتبارها هي المشغل للمشروع في حالة الترسية على التحالف .



6 - مشروع إقامة مجمع استثمارى رياضى اجتماعى بالشراكة مع نادى اسكندرية الرياضى (سبورتنج) على قطعة الارض المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بجوار الموقف الجديد بمحرم بك بالاسكندرية والبالغة مساحتها 58520 م2 بالشراكة مع نادى اسكندرية الرياضى ( سبورتنج الرياضى ) لاقامة مشروعات استثمارية مشتركة على هذه الارض بالشراكة بين الطرفين ــ حيث تم توقيع برتوكول مشترك بين كل من شركة مصر لادارة الاصول العقارية (كمطور عقارى) والشركة القابضة للنقل البحري والبري ونادى سبورتنج تقوم بمقتضاه شركة مصر لادارة الاصول العقارية بالعمل كمدير للمشروع واعداد دراسة الجدوى تمهيدًا للسير فى التنفيذ .



ثانيًا :- المشروعات الأستثمارية التي تقوم بها الشركات التابعة:-



1 - انشاء مصنع لتصنيع الجنوط المعدنية للسيارات للسيارات التجارية والاتوبيسات بالتعاون مع شركة PLES المجرية بالتعاون مع شركة رابا المجرية من خلال شراء خط انتاج الجنـــــوط المملوك لشركة PLES المجرية الموقع معها خطاب نوايا في هذا الشأن بكامل معداته لصالح الشــــركة الهندسية لصـناعة السيارات وتشغيله بمصانع الشركة الهندسية بالقاهرة ليكون مصنعًا لانتاج الجنوط ومركزًا للتوزيع فى افريقيا والشرق الاوسط وأوربا ... بتكلفة مبدئية 16 مليون يورو .



2 - مشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع أرقام (4،3،2،1) بما يؤدى لرفع كفاءة التشغيل للشركة وبالتالى تقوية مركزها التنافسى بين المحطات الواقعة فى حوض البحر المتوسط وكذا المحطات الخاصة العاملة بالموانى المصرية عن طريق التعميق والتدعيم أمام رصيف الحاويات بطول 1038م و( الارصفة أرقام 4،3،2،1) بهدف زيادة العمق من 14م إلى 17م بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة من الاجيال الحديثة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه.



3 - تعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة الخاص بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع حيث تقوم الشركة حاليًا بتعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بطول 400 م على مرحلتين كل مرحله 200 م بمحطة الشركة بميناء الدخيلة ليصل العمق الى 16 متر حتى يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة وبما يسهم فى زيادة حجم التداول وزيادة العائد ... بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه حيث يتوقع عائد السنوى من 30 – 40 مليون جنيه سنويًا نتيجة استغلال الطاقة القصوى للمحطة ... وجار حاليا دراسة تعميق جزء اضافى من الرصيف بطول 350 مترا بتكلفه استثمارية تقدر بحوالى 140 مليون جنيه.



4 - عقد مشاركة أستثمارية بين كل من الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة درشال للصناعة احدي شركات القطاع الخاص المصرية :

قامت الشركة الهندسية لصناعة السيارات بتوقيع عقد مشاركة واستثمار في مصنع لتجميع وتصنيع وانتاج السيارات وقطع الغيار بين الشركة الهندسية وشركة درشال للصناعة على مساحة من الارض بمصنع الشركة الهندسية لصناعة السيارات وذلك لتصنيع سيارات من انتاج شركة دونج فينج الصينية من ( طرازات السيارة الكهربائية M5EV - والفان V3 – X5(SUV) ) بالإضافة الى اى طرازات ومنتجات أخرى يتم الاتفاق عليها مع المورد ويحتاجها السوق .

ترأس اللواء بحري أ.ح محمد يوسف " رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري"الإجتماع الأول للجنة المركزية للإستثمار المشكلة بالشركة القابضة للنقل البحري والبري بعد إعادة تشكيلها.وضمت اللجنة في تشكيلها بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من ذوي الخبرة والمختصين بالشركة القابضة وذلك بغرض مناقشة وإبداء الرأي في المشروعات الحالية والجديدة المقترح الدخول فيها سواء من جانب الشركة القابضة أو شركاتها التابعة.ووافقت اللجنة مبدئيا علي المشروعات المعروضة ولحين انتهاء دراسات الجدوي الخاصة بها وهي علي النحو التالي :-أولا :- المشروعات الأستثمارية التي تقوم بها الشركة القابضة :1- مشروع إنشاء وادارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض برصيف (55) بميناء الاسكندرية بتكلفة مبدئية قدرها 450 مليون دولار بالشراكة بين الشركة القابضة وهيئة ميناء الاسكندرية وهيئة قناة السويس وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض .2- انشاء محطة متعددة الاغراض بميناء دمياط على غرار المحطة الجارى انشاؤها حاليًا بميناء الاسكندرية على الارصفة من 55 ـ 62) ، وذلك بالشراكة فيما بين كل من الشركة القابضة وهيئة ميناء دمياط وهيئة قناة السويس ... وجار التنسيق بين الاطراف المعنية تمهيداَ لتوقيع الاتفاق .3 - مشروع إنشاء وادارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد وذلك من ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس بطول رصيف 1200 متر وظهير خلفى 540 ألف م2 بميناء شرق بورسعيد حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 400 مليون دولار علي ان يكون حق استغلال وإنشاء وادارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد للشركة القابضة للنقل البحري والبري لتكون ضمن خطة هيئة قناة السويس بتطوير محور قناة السويس وذلك من خلال تكوين شركة المشروع بالشراكة فيما بين الشركة القابضة والهيئة تتحدد فيها نسب المساهمة طبقًا للتكلفة التى يتحملها كل طرف بحيث تساهم الهيئة بتكلفة البنية التحتية والشركة القابضة بتكلفة البنية الفوقية وعلى أن يتم دخول أحد الخطوط الملاحية أو المشغلين العالميين كشريك بالمشروع .4 - مشروع إنشاء مركز لوجيستى بشرق بورسعيد : في اطار المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليًا بمنطقة محور قناة السويس والدور الذى يمكن ان تساهم به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة التى تمثل منظومة لوجيستية متكاملة وذلك من خلال ربط وتكامل الانشطة المختلفة بين شركاتها التابعة والتى تتمثل فى الآتى(المستودعات/شحن وتفريغ/ التخزين/توكيلات ملاحية/التوريدات البحرية/التجارة الخارجية) كما تمتلك خبرات وامكانيات فنية وبشرية تمكنها من آداء عملها والدخول فى أية مشروعات جديدة لتنمية اعمالها حيث قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتحديد مساحة 100 فدان بمنطقة شرق بورسعيد لاقامة المركز اللوجسيتى وذلك فى المنطقة الخلفية لمحطة الحاويات الجديدة CT2 حيث قدرت التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع بـ 100 مليون دولار .5 - مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر:-