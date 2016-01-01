وزير الأوقاف يعلن تفاصيل مشروع صكوك الأضاحي.. غدا

يفتتح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدا، دورة الشئون القانونية بمسجد النور في العباسية بحضور قيادات الوزارة وعدد من الأئمة والمتدربين.



كما يعقد الوزير، مؤتمرًا صحفيًا عقب صلاة الظهر للحديث حول: الدورات التدريبية، وخطة التوعية الصيفية، ومشروع صكوك الأضاحي.



يذكر أن وزير الأوقاف افتتح السبت الماضي دورة فقه الحج للمرافقين لبعثة الحج من الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية.