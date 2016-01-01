حمدي رزق متأثرا: المنسي انضم لطابور الشهداء العظماء.. فيديو

قال الإعلامي حمدي رزق، إننا نحيي الذكرى الأولى لرحيل العقيد الشهيد البطل أحمد المنسي، الذي استشهد في المواجهات المسلحة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء.



وقال " رزق " في برنامجه " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يوم إستشهاده كان صعبا وعصيبا ولكنه سجل أسمه بحروف من نور في تاريخ العسكرية ".



وتابع" رزق" متأثرا:" احمدالمنسي ضمير حي وغنوة على كل شفاه .. وبسمة وجه كل مصري ورسم بإستشهاده حالة مصرية خاصة .. وانضم لطابور العظماء من الشهداء المصريين".

