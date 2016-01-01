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الإسكان: المرحلة الثانية من مشروع معا تضم 3 آلاف وثلاثمائة وحدة.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:37 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن المرحلة الثانية من مشروع معًا تضم 3 آلاف وثلاثمائة وحدة سكنية، لافتا إلى أن العمل متواصل على المرحلة الثانية للانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.

وأشار هانى يونس خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ومؤسسة معا.

وأكد أن وزارة الإسكان تعمل على تطوير الأماكن غير الآمنة بتوفير وحدات بديلة بنفس المناطق.

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