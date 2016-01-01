هادى الجيار: سعيد بالعمل مع المخرجين الشباب.. فيديو

قال الفنان هادى الجيار بطل مسلسل سك على اخواتك الذى عرض فى رمضان الماضى ، إنه سعيد بالعمل مع المخرجين الشباب، موضحا أن تواصل الأجيال يعتبر شيئا جميلا.



وأضاف الجيار خلال حواره ببرنامج «الجمعة فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أنه عمل فى العام قبل الماضى في مسلسل الأسطورة مع المخرج محمد سامى، وتم عمل مسلسل كفر دلهاب مع المخرج أحمد نادر جلال فى العام الماضى وفى هذا العام تم عمل مسلسل سك على اخواتك.



وأشار إلى أنه يسعد بالعمل مع فريق عمل جديد، مؤكدا أن العمل مع الجيل الجديد يشبه العمل مع الجيل القديم، وكل شيء يكون مشابها بعد التعارف.

