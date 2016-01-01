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محافظات

محافظ بورسعيد يخصص رقما علي الواتس اب للتواصل مع المواطنين

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:50 م
محافظ بورسعيد يخصص
محافظ بورسعيد يخصص رقما علي الواتس اب للتواصل مع المواطنين
كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تخصيص رقم 01060227956 علي الواتس اب لتلقي مقترحات وشكاوي المواطنين بمختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد وذلك من أجل سرعة التفاعل والتواصل مع شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

وأكد المحافظ، أن هذه الخدمة تأتي حرصا منه على التواصل مع المواطنين والتعرف على شكواهم وكذلك كل الآراء والمقترحات والتي تهدف في النهاية إلى حل مشكلة المواطن.

وأضاف المحافظ أن الرقم الذي تم تخصيصه سيعمل على مدار ٢٤ ساعة وسوف يتم الرد علي كل ما يتم إرساله على الخدمة الجديدة.

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