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ديني

داعية: الهياكل العظمية لها حرمة الإنسان الحي.. فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:44 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت الدكتوره نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن الدراسة لن تستقيم إلا بحصول طلبة الطب على الهياكل العظمية حتى يستقيم التدريب في العمل الطبي وذلك عن طريق التجربة، مشيرة إلى أن أغلب هذه الجثث مجهولة، لكن نتعامل على أن لها حرمة.

وأوضحت الداعية الإسلامية، خلال لقائها على فضائية "اون" يجوز لطالبة الطب أن تهدي هذه الهياكل أو الجماجم لزميلتها وتسترها، لأن حرمة تلك الهياكل كحرمة إنسان حي، وقال تعالى "ولقد كرمنا بني آدم"..  ولا يستهتر بالجثث والهياكل لمصلحة شرعية.

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