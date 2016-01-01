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كأس العالم

بلجيكا تتقدم على البرازيل بهدف من نيران صديقة بعد مرور 25 دقيقة..فيديو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:32 م
صدى البلد
نور عادل
تقدم منتخب بلجيكا بهدف نظيف دون رد على نظيره منتخب البرازيل بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تقام حاليا في إطار دور الـ8 من عمر منافسات كأس العالم.

وبدأ منتخب راقصي السامبا المباراة بقوة راغبين في إظهار العين الحمراء للاعبي منتخب بلجيكا، وذلك من خلال السيطرة على الكرة في وسط الملعب وحرمان لاعبي منتخب بلجيكا من المباراة.

وفي الدقيقة 7 تصدى القائم لهدف محقق لمنتخب البرازيل وذلك بعد ركلة ركنية استقبلها تياجو سيلفا ولكن القائم يتصدى لها.

واستطاع منتخب بلجيكا تنفيذ هجمة مرتدة قوية بقيادة روميلو لوكاكو وكاد أن يسجل منها هازارد الهدف الأول إلا أن دفاع راقصي السامبا تصدى لتلك الهجمة.

وفي الدقيقة 10 كاد نجم وسط الميدان البرازيلي باولينيو من تسجيل الهدف الأول إلا أن الدفاع تصدى للكرة لتخرج ركلة ركنية، والتي شكلت خطورة قوية على مرمى منتخب بلجيكا.

وحاول منتخب بلجيكا تهدئة اللعب في وسط الملعب، إلا أن منتخب راقصي السامبا اعتمد على الضغط العالي عن طريق لاعبي خط الهجوم وخط الوسط.

واستطاع منتخب بلجيكا أن يكون له رد فعل عن طريق تسديدة ضعيفة من لاعب وسط الملعب مروان فيلايني، ولكنها ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل وخرجت ركنية بالدقيقة 12.

وفي الدقيقة 13 أعلن كومباني عن تسجيل الهدف الأول في مرمى البرازيل، وذلك من ركلة ركنية ارتطمت بدفاع منتخب البرازيل لتسكن الشباك بالنيران الصديقة.

وعقب الهدف واصل منتخب بلجيكا سيطرته على فعاليات المباراة مستغلين صدمة لاعبي البرازيل بالهدف المفاجئ في مرماهم.

وحاول فيليب كوتينيو تعديل النتيجة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 16 إلا أن الحارس كورتوا استطاع التصدي لها بسهولة.

وفي الدقيقة 22 وصلت الكرة إلى المهاجم روميلو لوكاكو والذي باغت الدفاعات البرازيلية، إلا أن الحارس نجح في التصدي لكرة المهاجم البلجيكي.

وحاول الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل تعديل النتيجة، وذلك عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس كورتوا تصدى لها.

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