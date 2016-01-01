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اقتصاد

وزير الإسكان: شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات متوسطي الدخل

السبت 07/يوليه/2018 - 05:44 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
امنة عبد العظيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أنه يتم دراسة تطبيق نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل.

وأوضح مدبولى ، أنه يتم حاليا دراسة إمكانية طرح وحدات في حدود 120 م2 بأسعار مناسبة، بحيث يتم تخصيص جزء من أراضي الدولة من خلال وزارة الإسكان، ويقوم المطورون العقاريون ببناء وحدات كاملة التشطيب في حدود 120 م2، ويتم تسليمها للوزارة لطرحها للبيع من خلالها

وتابع، فى مقابل ذلك يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار في مكان تحدده الوزارة بنسبة استرشادية 26% مقابل تسليم الوحدات المذكورة على 3 مراحل (3 سنوات – 5 سنوات – 7 سنوات) بنسب متساوية 26%من الأراضي التي سيحصل عليها المطور بنسبة بنائية لإجمالي مسطح الأرض للمباني 1 : 1، وسيقوم المطورون معًا برسم (Master Plan) للمكان، وخلق مجتمع ومقصد سكانى، فى مساحة 3 آلاف فدان أو أكثر، مما سيعود على الحكومة بخلق قيمة مضافة لباقى الأراضي المجاورة المملوكة للدولة، وسيساعد ذلك أيضًا على زيادة النمو للناتج المحلى الإجمالى، وعلى طرح الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة.

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وزير الإسكان: شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات متوسطي الدخل

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