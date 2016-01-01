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صباح البلد يعرض تجربة شبابية رائدة في تجارة الخردة أون لاين.. غدا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:56 م
صباح البلد يعرض تجربة
صباح البلد يعرض تجربة شبابية رائدة في تجارة الخردة أون لاين
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا السبت، فقرة للإعلاميين رشا مجدي وأحمد مجدي يعرضان فيها تجربة شبابية رائدة من خلال مجموعة من الشباب أسسوا شركة "أون لاين" للتجارة في الخردة داخل القاهرة، ومن ثم يقومون بإعادة تدويرها والاستفادة منها بطرق مبتكرة.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج أيضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

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